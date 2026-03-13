Hər il 7 milyon insan bu səbəbdən vaxtından əvvəl ölür
Beynəlxalq araşdırmalar göstərir ki, hava çirkliliyi qlobal səviyyədə insan sağlamlığı üçün ən böyük təhlükələrdən birinə çevrilib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislərin fikrincə, çirkli hava artıq təkcə ətraf mühit problemi deyil, həm də ciddi sağlamlıq riskidir.
Aparılan tədqiqatlara görə, havadakı zərərli hissəciklər hər il təxminən 7 milyon insanın vaxtından əvvəl ölümünə səbəb olur. Xüsusilə aşağı və orta gəlirli ölkələrdə bu risk daha yüksək qiymətləndirilir.
Alimlər bildirirlər ki, uzun müddət çirkli havaya məruz qalmaq təkcə ağciyər xəstəliklərini artırmır. Araşdırmalar göstərir ki, bu vəziyyət ürək-damar problemləri, tənəffüs xəstəlikləri və hətta insanın ümumi həyat keyfiyyəti ilə bağlı müxtəlif problemlərə gətirib çıxara bilər.
Qlobal miqyasda aparılan başqa bir tədqiqat isə çirkli havanın idmanın sağlamlıq üçün faydasını da azalda biləcəyini göstərib. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, uzun müddət çirklənmiş hava şəraitində yaşamaq insan orqanizminin fiziki fəaliyyətə verdiyi müsbət reaksiyanı zəiflədə bilər.
Bundan əlavə, bəzi araşdırmalar hava çirkliliyinin virus və digər infeksiyalarla mübarizəni də çətinləşdirə biləcəyini ortaya qoyub. Bu isə tropik xəstəliklərdən ölüm riskinin artmasına səbəb ola bilər.
