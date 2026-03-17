İstanbul boğazında gəmilərin hərəkəti dayandırıldı
İstanbul boğazında gəmilərin hərəkəti duman səbəbindən saat 04:53-dən etibarən ikitərəfli olaraq dayandırılıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Nəqliyyat və İnfrastruktur Nazirliyinin Sahil Təhlükəsizliyi Baş İdarəsi məlumat yayıb.
Məlumatda boğazdakı gəmilərin hərəkətinin dayandırıldığı bildirilib.
Şəhərin şimal bölgələrində dumanın daha qatı olduğu müşahidə edilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре