Sürücülərin nəzərinə: görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq Martın 22-də bəzi rayonlarda yağıntılı və dumanlı hava şəraiti müşahidə ediləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, yağıntılı və dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 300-800 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.
