63 yaşlı kişi boyadan zəhərlənib öldü

Gəncədə bədbəxt hadisə baş verib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, şəhər sakini 1961-ci il təvəllüdlü M. Məmmədov yaşadığı evin damında su çəninin içərisini rəngləyən zaman zəhərlənərək ölüb. Hadisə yerinə polis və prokurorluq əməkdaşları cəlb edilib.
