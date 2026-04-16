Bakıda Azərbaycan–Rusiya İşgüzar Şurasının iclası keçiriləcək
Yaxın vaxtlarda Bakı şəhərində Azərbaycan-Rusiya İşgüzar Şurasının iclası keçiriləcək.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Dövlət Komissiyasının 24-cü iclasında bildirib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan şirkətləri Rusiyada keçirilən iri sahəvi sərgilərdə mütəmadi iştirak edir və bu da yerli məhsulların yüksək ixrac potensialını təsdiqləyir, Rusiya bazarında mövqelərin daha da möhkəmləndirilməsinə xidmət edir:
"Azərbaycan-Rusiya və Rusiya-Azərbaycan işgüzar şuraları sahibkarlar arasında birbaşa əlaqələrin inkişafına və birgə investisiya layihələrinin təşviqinə mühüm töhfə verir".
