Dietoloqlar sümük bulyonunu hər gün içməyin orqanizmdə yarada biləcəyi dəyişiklikləri AÇIQLADI
Sümük bulyonu son illərdə sağlam qidalanma trendinə çevrilib və tez-tez dəri, həzm sistemi və ümumi sağlamlıq üçün "faydalı içki" kimi təqdim olunur.
Day.Az xəbər verir ki, dietoloqlar onun təsirinin çox vaxt şişirdildiyini və elmi sübutların hələ kifayət qədər güclü olmadığını bildirirlər.
Mütəxəssislərin sözlərinə görə, sümük bulyonunda bir porsiyada təxminən 9-10 qram zülal ola bilər ki, bu da adi toyuq bulyonundan daha çoxdur. Bu, toxluq hissini uzada, məşqdən sonra bərpanı bir qədər yaxşılaşdıra və enerji səviyyəsini stabilləşdirə bilər.
Tərkibindəki qlisin adlı amin turşusunun isə bəzi insanlarda yuxunu yaxşılaşdırdığı qeyd olunur, amma bu təsir hamı üçün eyni deyil.
Bununla belə, dietoloqlar vurğulayırlar ki, sümük bulyonu əsas zülal mənbələrini əvəz etmir və kollagenin dəri və oynaqlara "birbaşa möcüzəvi təsir" göstərdiyi sübut olunmayıb. O, həzm üçün yüngül məhsul ola bilər və bəzi hallarda arıqlamağa kömək etsə də, bu daha çox ümumi kalori azaldılması ilə bağlıdır, xüsusi yağyandırıcı effektlə yox.
