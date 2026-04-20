Qaz sobasının istismar müddəti NƏ QƏDƏRDİR? - Hər il bu səbəbdən ölənlərin sayı AÇIQLANDI
Qaz sobalarının təhlükəsiz istifadəsi ilə bağlı aparılan müşahidələr göstərir ki, bu tip məişət avadanlıqları uzunmüddətli istismar zamanı tədricən texniki aşınmaya məruz qalır.
Day.Az xəbər verir ki, istifadə prosesində daxili mexanizmlərdə baş verən görünməyən dəyişikliklər zamanla təhlükəsizlik risklərini artıra bilər.
Bu səbəbdən yalnız xarici görünüş və ya cari işlək vəziyyət avadanlığın etibarlılığını tam qiymətləndirmək üçün kifayət etmir.
Texniki baxımdan qaz sobalarının təhlükəsizliyi onların funksional sistemlərindən birbaşa asılıdır. Xüsusilə qaz nəzarət mexanizminin mövcudluğu mühüm rol oynayır: bu sistem alov sönərsə qazın verilməsini avtomatik dayandıraraq mümkün qəza risklərini azaldır.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı-nın məlumatlarına görə, məişətdə qaz və digər yanacaq növlərindən düzgün istifadə olunmaması nəticəsində hər il dünyada təxminən 3,2 milyon insan erkən ölür. Bu hallar əsasən zəhərlənmə, tüstü və qazın yaratdığı tənəffüs problemləri ilə bağlıdır.
Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, qaz sobalarının quraşdırılması və texniki xidməti yalnız lisenziyalı şəxslər tərəfindən həyata keçirilməlidir və təhlükəsizlik standartlarına riayət olunması vacibdir.
Bütün bu amillər nəzərə alınaraq, qaz sobalarının təhlükəsiz istismar müddəti orta hesabla 10-12 il kimi müəyyən edilir.
Nəsimi Ələsgərli
