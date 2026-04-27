Baş nazir benzin və dizel yanacağı ilə bağlı qərar imzaladı
Baş nazir Əli Əsədov daxili yanacaq bazarında sabitliyin təmin edilməsi və fasiləsiz təchizatın qorunması məqsədilə qərar qəbul imzalayıb.
Bu barədə Day.Az-а Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib.
Qərara əsasən, 01 may 2026-cı il - 31 mart 2027-ci il tarixlərində idxal olunan Aİ-92 markalı benzin və dizel yanacağı üzrə aksiz vergisi müvəqqəti olaraq hər ton üçün 1 manat səviyyəsində müəyyən edilib.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2026-cı il 1 may - 2027-ci il 31 mart tarixlərində idxal etdiyi Aİ-92 benzini və dizel yanacağı üçün müvafiq olaraq 205 min ton və 201 min ton yuxarı hədd müəyyən edilib.
