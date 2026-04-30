Şahin Mustafayevin Ermənistana səfəri çox mühüm hadisədir

Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanın baş nazirinin müavini Şahin Mustafayevin Ermənistana səfərinin çox mühüm bir hadisə olduğunu bildirib.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, o bu barədə brifinqdə danışıb.

"İki ölkənin baş nazir müavinlərinin qarşılıqlı səfərlərini sülh prosesi məntiqi çərçivəsində tarixi hesab edirəm. Bu mərhələyə çatdığımız üçün çox şadam", - deyə o bildirib.

Paşinyan bildirib ki, normal və uzunmüddətli perspektivdə mehriban qonşuluq münasibətləri qurulmalıdır.