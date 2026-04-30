https://news.day.az/azerinews/1831432.html Şahin Mustafayevin Ermənistana səfəri çox mühüm hadisədir - Paşinyan Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanın baş nazirinin müavini Şahin Mustafayevin Ermənistana səfərinin çox mühüm bir hadisə olduğunu bildirib. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, o bu barədə brifinqdə danışıb.
Şahin Mustafayevin Ermənistana səfəri çox mühüm hadisədir - Paşinyan
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanın baş nazirinin müavini Şahin Mustafayevin Ermənistana səfərinin çox mühüm bir hadisə olduğunu bildirib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, o bu barədə brifinqdə danışıb.
"İki ölkənin baş nazir müavinlərinin qarşılıqlı səfərlərini sülh prosesi məntiqi çərçivəsində tarixi hesab edirəm. Bu mərhələyə çatdığımız üçün çox şadam", - deyə o bildirib.
Paşinyan bildirib ki, normal və uzunmüddətli perspektivdə mehriban qonşuluq münasibətləri qurulmalıdır.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре