Yulaf yoxsa darı? Alimlər səhər yeməyi üçün daha faydalı seçimi açıqladı

Yulaf sıyığı səhər yeməkləri arasında ən populyar seçimlərdən biri olsa da, mütəxəssislər darının da ən az onun qədər faydalı olduğunu bildirir.

Day.Az xəbər verir ki, araşdırmalara görə, hər iki dənli məhsul ürək sağlamlığı və qan şəkərinin tənzimlənməsi baxımından müsbət təsir göstərir.

Yulaf lif baxımından daha zəngindir və xüsusilə beta-qlükan tərkibi sayəsində "pis" xolesterinin azalmasına kömək edir. Bu xüsusiyyət həm də qan şəkərinin sabit qalmasına və ürək-damar sisteminin qorunmasına töhfə verir. Darı isə antioksidantlarla zəngindir və tərkibindəki maqnezium sayəsində qan təzyiqinin tənzimlənməsinə kömək edə bilər.

Mütəxəssislər qeyd edir ki, hər iki məhsul tam taxıl sayılır və qida dəyəri baxımından bir-birinə yaxındır. Bu səbəbdən seçim fərdi ehtiyaclardan asılıdır: ürək sağlamlığı üçün yulaf daha üstün hesab olunsa da, rasionu şaxələndirmək və uzunmüddətli toxluq hissi üçün darı da yaxşı alternativdir.