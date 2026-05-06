Naxçıvanda yeni qanun qəbul edildi
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti hər il martın 31-dək Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin yaz sessiyasında Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin fəaliyyəti haqqında hesabat verəcək.
Trend-in əldə etdiyi məlumata görə, bu, Ali Məclisin bugünkü plenar iclasında müzakirə olunan "Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinə etimad məsələsinin həll edilməsi hüququnun əlavə təminatları haqqında" qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Layihəyə əsasən, Ali Məclis Nazirlər Kabinetinə onun səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlərə dair sorğu ilə müraciət edə biləcək.
Ali Məclisin sorğusuna cavab Nazirlər Kabinetini təmsil edən səlahiyyətli şəxs tərəfindən Ali Məclisin iclasında 1 aydan gec olmayaraq təqdim ediləcək.
Ali Məclisin deputatlarının sorğularına cavab vermək üçün Nazirlər Kabinetinin iş qaydası ilə müəyyən edilmiş hallarda Nazirlər Kabinetinin üzvləri Ali Məclisin iclaslarında iştirak edəcəklər.
Ali Məclis tərəfindən Nazirlər Kabinetinə etimad göstərilməsi məsələsi Ali Məclis deputatlarının seçkiləri gününə 6 aydan az qaldıqda müzakirəyə çıxarıla bilməz.
Ali Məclis tərəfindən Nazirlər Kabinetinə etimad göstərilməsi məsələsi eyni məsələyə dair birinci müzakirədən yalnız 6 ay keçdikdən sonra təkrarən yenidən müzakirəyə çıxarıla biləcək.
Yeni qanunun layihəsi müzakirələrdən sonra səsverməyə qoyularaq üçüncü oxunuşda qəbul edilib.
