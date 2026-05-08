https://news.day.az/azerinews/1833064.html 2025-ci ildə həssas təbəqədən olan ailələrə 400 mənzil təqdim verilib 2025-ci ildə həssas təbəqədən olan ailələrə 400 mənzil təqdim olunub. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu, Milli Məclisin İnsan hüquqları, Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitələrinin bugünkü birgə iclasında müzakirə olunan insan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinatorun illik məlumatında öz əksini tapıb.
Bildirilib ki, 2025-ci ildə 21 sosial xidmət müəssisəsi vasitəsilə həssas əhali qruplarından olan 3 mindən çox şəxsə xidmət göstərilib, əlilliyi olan 2 mindən çox şəxsə birdəfəlik maddi yardım verilib, həssas təbəqədən olan ailələrə 400 mənzil təqdim olunub.
