Bircə gecə yuxusuzluq belə beyin üçün risk yarada bilər
Yeni araşdırmalara görə, cəmi bir gecə yuxusuz qalmaq belə beyində Alzheimer xəstəliyinə bənzər dəyişikliklər yarada bilər. Day.Az xəbər verir ki, alimlər bunun yaddaş və beyin hüceyrələri arasındakı əlaqələri zəiflədə biləcəyini bildirirlər.
Tədqiqatlar göstərir ki, yuxu çatışmazlığı diqqət, yaddaş və məlumat emalı proseslərini zəiflədir. Hətta qısa müddətli yuxusuzluq belə beyində iltihab proseslərini gücləndirə və "beta-amiloid" kimi zərərli zülalların toplanmasına səbəb ola bilər.
Mütəxəssislər sağlam beyin fəaliyyəti üçün gündə 7-9 saat keyfiyyətli yuxunu tövsiyə edirlər. Yuxu rejiminin sabit saxlanması, ekran istifadəsinin yatmazdan əvvəl azaldılması və sakit mühitin təmin olunması daha yaxşı yuxuya kömək edir.
