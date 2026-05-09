Azərbaycanda zəlzələ olub

Şəki-Oğuz sərhədində 3.5 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

Bu barədə Day.Az-a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib.

Yeraltı təkan yerli vaxtla 14:35-də baş verib.

35 km dərinlikdə baş verən zəlzələ hiss olunmayıb.