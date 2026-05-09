Azərbaycanda zəlzələ olub Şəki-Oğuz sərhədində 3.5 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Day.Az-a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib. Yeraltı təkan yerli vaxtla 14:35-də baş verib. 35 km dərinlikdə baş verən zəlzələ hiss olunmayıb.
