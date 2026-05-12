Mayda bir qərar verməklə hər şeyi dəyişən 3 BÜRC - Şans, pul və yeni imkanlar
May ayında karyera ilə bağlı mühüm dönüş nöqtələri bəzi bürclərin həyatında ön plana çıxır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqlar bildirirlər ki, bu dövrdə veriləcək qərarlar gələcək planlara ciddi təsir göstərə bilər.
Xərçəng
Xərçəng bürcünü həm iş, həm də şəxsi həyatla bağlı vacib seçimlər gözləyir. Qarşılarına çıxacaq dəyişikliklər ilk baxışda çətin görünsə də, intuisiya onların ən böyük yol göstəricisi olacaq. Astroloqlar riskdən çəkinməməyi tövsiyə edirlər.
Oxatan
Oxatanlar üçün may ayı yeni imkanlar və fərqli maraq sahələri ilə yadda qala bilər. Hobbi və ya təsadüfi başlayan bir fikir gələcəkdə ciddi karyera istiqamətinə çevrilə bilər. Yeniliklərə açıq olmaq bu bürc üçün əsas rol oynayacaq.
Dolça
Dolça bürcü bu ay daha çox ictimai və yaradıcı layihələrdə diqqət çəkə bilər. Fərqli düşüncə tərzi və orijinal yanaşmaları onların peşəkar həyatında yeni qapılar aça bilər. Astroloqlar təşəbbüskar davranmağın uğur gətirəcəyini vurğulayırlar.
