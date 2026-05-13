Pendir demensiya riskini azalda bilər
Yaponiyada aparılan araşdırmaya görə, həftədə bir neçə dəfə pendir yeyən yaşlı insanlarda demensiya riski daha aşağı olub.
Day.Az Alimlər pendirin damarları və beyin hüceyrələrini qoruyan maddələrlə zəngin olduğunu bildirirlər.
Tədqiqatda K2 vitamini, bioaktiv peptidlər və probiotiklərin beyin sağlamlığına müsbət təsir göstərə biləcəyi qeyd olunub. Mütəxəssislər bunun demensiyanın qarşısının alınmasına kömək edə biləcəyini düşünürlər.
Bununla yanaşı, alimlər nəticələrin tam təsdiqlənməsi üçün daha geniş araşdırmalara ehtiyac olduğunu vurğulayıblar.
