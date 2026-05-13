Zəngilan və Cəbrayıla köç karvanı yola salınıb.

Day.Az xəbər verir ki, mayın 13-də Zəngilan şəhərinə və Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə köç karvanı yola salınıb.

Köçürülənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən, yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan ailələrdir.

Bu mərhələdə Zəngilan şəhərinə 59 ailə-235 nəfər, Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə isə 97 ailə-419 nəfər köçürülüb.