https://news.day.az/azerinews/1833968.html Zəngilan və Cəbrayıla köç karvanı yola salınıb Zəngilan və Cəbrayıla köç karvanı yola salınıb. Day.Az xəbər verir ki, mayın 13-də Zəngilan şəhərinə və Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə köç karvanı yola salınıb. Köçürülənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən, yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan ailələrdir.
Bu mərhələdə Zəngilan şəhərinə 59 ailə-235 nəfər, Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə isə 97 ailə-419 nəfər köçürülüb.
