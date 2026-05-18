Arkadağ şəhəri təbiət və müasir texnologiyaların sintezidir - Türkmənistan nümayəndəsi
Arkadağ şəhəri təbiətə hörmət və müasir texnologiyaların uğurlu sintezinin nümunəsidir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkmənistanın Arkadağ şəhərinin Tikinti üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Deryageldi Orazovu Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü Sessiyası çərçivəsində keçirilən Liderlər Sammitində deyib.
Onun sözlərinə görə, şəhərin əsas məqsədi təbii balansı pozmadan müasir urbanizasiya modelini formalaşdırmaq olub.
"Arkadağ şəhəri yalnız ağıllı sistemlərin tətbiqi ilə deyil, həm də ekoloji tarazlığın qorunması üçün yaradılıb", - deyə çıxışda vurğulanıb.
Deryageldi Orazovu qeyd edib ki, Türkmənistan Mərkəzi Asiyanın ən günəşli ölkələrindən biridir və şəhərdə alternativ enerji mənbələrinin tətbiqi istiqamətində banklarla birgə layihələr həyata keçirilir:
Onun sözlərinə görə, şəhərin ətrafında iynəyarpaqlı və meyvə ağaclarının əkildiyi, geniş yaşıllaşdırma işləri aparılıb.
Türkmənistan nümayəndəsi çıxışı zamanı uşaqların sosial müdafiəsinə də toxunub.
"Arkadağ şəhərində xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün Uşaq Sağlamlıq və Reabilitasiya Mərkəzi fəaliyyət göstərir və burada müasir tibbi avadanlıqlardan istifadə olunur. Şəhərdə tibbi məhsullar istehsal edəcək xüsusi tibbi klaster yaradılıb. İstehsal prosesində Türkmənistanda yetişdirilən dərman bitkiləri və yerli xammaldan istifadə olunacaq", - deyə nümayəndə bildirib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре