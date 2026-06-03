Küveytdə bütün kommersiya uçuşları qadağan edildi
Küveyt İranın ölkənin beynəlxalq hava limanın İran tərəfindən həyata keçirilən və bir neçə nəfərin yaralanması ilə nəticələnmiş dron hücumuna məruz qalmasından sonra bütün kommersiya uçuşlarını dayandırıb.
Day.Az bu barədə xarici mediaya istinadən xəbər verir.
Ölkənin Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü, briqada generalı Səud Əbdüləziz Əl Otaibi bildirib ki, bir neçə düşmən dronu Küveyt Beynəlxalq Hava Limanının sərnişinlərin olduğu terminalını hədəfə alıb. Nəticədə binaya ziyan dəyib, bir neçə nəfər yaralanıb.
Dron hücumu İran və ABŞ-nin gecə ərzində qarşılıqlı raket zərbələri mübadiləsindən sonra baş verib. ABŞ ordusu bildirib ki, İranın Küveyt və Bəhreynə atdığı raketlərə cavab olaraq İranın hərbi obyektinə zərbələr endirib.
Qeyd edək ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Zərbələr ölkənin ən böyük şəhərlərinə, o cümlədən Tehrana endirilib. Ağ Ev hücumu İslam Respublikasından qaynaqlanan raket və nüvə təhdidləri ilə əsaslandırıb. İrana endirilən zərbələr nəticəsində ölkənin ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və rəhbərliyin bəzi digər əsas fiqurları həlak olub. İranın İnqilab Keşikçiləri Korpusu İsrailə qarşı genişmiqyaslı cavab əməliyyatı həyata keçirdiyini bəyan edib. İran eyni zamanda ballistik raketlər, qanadlı raketlər və pilotsuz uçuş aparatları ilə ABŞ-nin Bəhreyn, İordaniya, İraq, Qətər, Küveyt, BƏƏ, Oman, Səudiyyə Ərəbistanı və Suriyadakı obyektlərini hədəfə alır.
Münaqişə nəticəsində regionun enerji infrastrukturu və dəniz nəqliyyatı da ciddi risk altına düşüb. Hörmüz boğazı ətrafında təhlükəsizlik gərginliyi səbəbindən dünya bazarında neft qiymətləri kəskin artıb.
Aprelin 7-də ABŞ və İran hərbi eskalasiyanın qarşısını almaq və danışıqlar üçün imkan yaratmaq məqsədilə təxminən iki həftəlik, müvəqqəti atəşkəs barədə razılığa gəliblər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре