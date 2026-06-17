Qızılbalıq yoxsa mal əti: Hansı daha faydalıdır?
Qızılbalıq və mal əti hər ikisi yüksək keyfiyyətli zülal mənbəyidir, lakin sağlamlığa təsirləri fərqlidir. Araşdırmalara görə, mal əti dəmir çatışmazlığının qarşısını almaqda daha təsirli olduğu halda, qızılbalıq qan şəkərinin tənzimlənməsi və ürək sağlamlığı baxımından üstünlük qazanır.
Day.Az xəbər verir ki, mal əti orqanizm tərəfindən asan mənimsənilən heme dəmiri ilə zəngindir. Bu səbəbdən qanazlığı riski olan və ya dəmir ehtiyacı yüksək olan insanlar üçün yaxşı seçim hesab olunur. Bundan əlavə, mal əti qırmızı qan hüceyrələrinin yaranmasını dəstəkləyən vacib qida maddələri ilə təmin edir.
Qızılbalıq omeqa-3 yağ turşularının zəngin mənbəyidir. Bu maddələr insulin həssaslığını artırmağa, iltihabı azaltmağa və 2-ci tip diabet riskini aşağı salmağa kömək edə bilər. Həmçinin ürək-damar sistemini qoruyur və qanda şəkərin yeməkdən sonra daha sabit qalmasına dəstək verir.
Nəticə: Dəmir səviyyəsini artırmaq məqsədiniz varsa mal əti, ürək sağlamlığı və qan şəkərinə nəzarət üçün isə qızılbalıq daha uyğun seçimdir. Ən yaxşı yanaşma isə hər iki qidanı balanslı şəkildə qidalanma rasionuna daxil etməkdir.
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