Dietoloq 7 gün hər gün qarpız yedi: orqanizmində hansı dəyişikliklər baş verdi?
Dietoloq Laura Manaker 7 gün ərzində hər gün təxminən 250 qram qarpız qəbul edərək onun orqanizmə təsirini müşahidə edib. O bildirib ki, bu müddətdə özünü daha yaxşı nəmlənmiş və gümrah hiss edib. Bununla yanaşı, bağırsaq və ürək sağlamlığında nəzərəçarpacaq dəyişiklik müşahidə olunmayıb.
Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislərin sözlərinə görə, qarpızın tərkibinin təxminən 92 faizi sudan ibarətdir. Meyvə həmçinin kalium, maqnezium, likopin və L-sitrullin kimi faydalı maddələrlə zəngindir. Bu komponentlər orqanizmin su balansını qorumağa, damar və ürək sağlamlığını dəstəkləməyə, antioksidant təsir göstərməyə və fiziki fəaliyyət zamanı enerji təminatına kömək edə bilər.
Bununla belə, qan şəkərinə nəzarət edən şəxslərə qarpızı ölçülü miqdarda istehlak etmək tövsiyə olunur. Mütəxəssislər meyvənin zülal və ya sağlam yağ mənbələri ilə birlikdə qəbul edilməsinin qan şəkərinin daha sabit qalmasına kömək edə biləcəyini bildirirlər.
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