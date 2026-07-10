22 yaşlı tələbə faciəvi şəkildə öldü - VİDEO
Türkiyənin Kayseri şəhərində tibb fakültəsinin 22 yaşlı tələbəsi Yaren Mercanın həyatını itirdiyi ağır yol-nəqliyyat hadisəsinin yeni təhlükəsizlik kamerası görüntüləri ictimaiyyətə təqdim olunub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə martın 19-da Talas rayonunda baş verib. Kadir Efenin idarə etdiyi avtomobil Yaren Mercanın sürdüyü motosikletlə toqquşub. Qəza nəticəsində ağır xəsarətlər alan gənc tələbə xəstəxanaya çatdırılsa da, həkimlərin səylərinə baxmayaraq ertəsi gün vəfat edib.
Yayılan görüntülərdə zərbənin gücündən Yaren Mercanın bir neçə metr havaya sovrulduğu, dəbilqəsinin isə başından çıxaraq yolun kənarına düşdüyü əks olunub.
Araşdırmalar zamanı Kadir Efenin qanında 1,05 promil spirt aşkarlanıb. Bundan sonra o saxlanılıb və barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.
Mərhum tələbənin ailəsi hadisəyə görə məsuliyyət daşıyan şəxsin qanun qarşısında ən ağır şəkildə cəzalandırılmasını tələb edib.
Məhkəmə Kadir Efenin həbsdə saxlanılması barədə qərarı qüvvədə saxlayıb. İş üzrə araşdırmaların davam etdirilməsi məqsədilə növbəti məhkəmə iclası daha sonrakı tarixə təyin edilib.
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