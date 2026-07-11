https://news.day.az/azerinews/1847224.html Dünya bazarında neft ucuzlaşdı Dünya bazarında neft qiymətlərində azalma qeydə alınıb. Day.Az xəbər verir ki, "ICE London" qitələrarası birjasında keçirilən hərraclarda "Brent" markalı neftin 2026-cı ilin avqust müqaviləsinin qiyməti 0,38% ucuzlaşaraq bir barel üçün 76,01 ABŞ dolları olub.
Dünya bazarında neft ucuzlaşdı
Dünya bazarında neft qiymətlərində azalma qeydə alınıb.
Day.Az xəbər verir ki, "ICE London" qitələrarası birjasında keçirilən hərraclarda "Brent" markalı neftin 2026-cı ilin avqust müqaviləsinin qiyməti 0,38% ucuzlaşaraq bir barel üçün 76,01 ABŞ dolları olub.
"NYMEX" əmtəə birjasında isə "WTI" markalı neftin 2026-cı ilin avqust çatdırılmalı fyuçerslərinin qiyməti 0,93% azalaraq bir barel üçün 71,41 ABŞ dollarına enib.
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