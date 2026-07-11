Dünya bazarında neft ucuzlaşdı

Dünya bazarında neft qiymətlərində azalma qeydə alınıb.

Day.Az xəbər verir ki, "ICE London" qitələrarası birjasında keçirilən hərraclarda "Brent" markalı neftin 2026-cı ilin avqust müqaviləsinin qiyməti 0,38% ucuzlaşaraq bir barel üçün 76,01 ABŞ dolları olub.

"NYMEX" əmtəə birjasında isə "WTI" markalı neftin 2026-cı ilin avqust çatdırılmalı fyuçerslərinin qiyməti 0,93% azalaraq bir barel üçün 71,41 ABŞ dollarına enib.