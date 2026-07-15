https://news.day.az/azerinews/1848103.html Dənizdən tapılan cadu müzakirə yaratdı - VİDEO Sosial şəbəkələrdə yayılan maraqlı görüntülər qısa zamanda internet istifadəçilərinin diqqətini cəlb edib. Day.Az xəbər verir ki, videoda dənizin içindən ağ mələfəyə bükülmüş gəlincik tapıldığı əks olunub. Görüntüləri paylaşanlar bunun "cadu" ilə əlaqəli olduğunu iddia ediblər.
Dənizdən tapılan cadu müzakirə yaratdı - VİDEO
Sosial şəbəkələrdə yayılan maraqlı görüntülər qısa zamanda internet istifadəçilərinin diqqətini cəlb edib.
Day.Az xəbər verir ki, videoda dənizin içindən ağ mələfəyə bükülmüş gəlincik tapıldığı əks olunub. Görüntüləri paylaşanlar bunun "cadu" ilə əlaqəli olduğunu iddia ediblər.
Kadrların sürətlə yayılması sosial mediada müxtəlif müzakirələrə səbəb olub. Bəzi istifadəçilər tapılan əşyanın mistik ayinlərlə əlaqəli olduğunu düşünüblər.
Qeyd edək ki, videonun harada və nə vaxt lentə alındığı barədə dəqiq məlumat paylaşılmayıb. Görüntülərdə əks olunan iddiaların doğruluğu isə təsdiqini tapmayıb.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре