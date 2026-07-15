Samuxda kütləvi zəhərlənmə

Samuxda zəhərlənmə hadisəsi baş verib.

Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Alıuşağı kəndində qeydə alınıb.

Belə ki, 10-dan çox şəxs qidadan zəhərlənmə şübhəsi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. 

Faktla bağlı araşdırma aparılır. 