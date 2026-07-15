https://news.day.az/azerinews/1848255.html Samuxda kütləvi zəhərlənmə Samuxda zəhərlənmə hadisəsi baş verib. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Alıuşağı kəndində qeydə alınıb. Belə ki, 10-dan çox şəxs qidadan zəhərlənmə şübhəsi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Samuxda kütləvi zəhərlənmə
Samuxda zəhərlənmə hadisəsi baş verib.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Alıuşağı kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, 10-dan çox şəxs qidadan zəhərlənmə şübhəsi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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