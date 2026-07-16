DÇ-2026: Argentina geridönüşlə qələbə qazanaraq adını finala yazdırır

Argentina İngiltərəyə 2:1 hesabı ilə qalib gələrək DÇ-2026-nın finalına çıxıb.

Day.Az İdman.Biz-ə istinadən bildirir ki, finalda argentinalılar İspaniya ilə oynayacaqlar. İngiltərə üçüncü yer uğrunda matçda Fransa ilə qarşılaşacaq.