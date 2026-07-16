https://news.day.az/azerinews/1848319.html DÇ-2026: Argentina geridönüşlə qələbə qazanaraq adını finala yazdırır - VİDEO Argentina İngiltərəyə 2:1 hesabı ilə qalib gələrək DÇ-2026-nın finalına çıxıb. Day.Az İdman.Biz-ə istinadən bildirir ki, finalda argentinalılar İspaniya ilə oynayacaqlar. İngiltərə üçüncü yer uğrunda matçda Fransa ilə qarşılaşacaq.
DÇ-2026: Argentina geridönüşlə qələbə qazanaraq adını finala yazdırır - VİDEO
Argentina İngiltərəyə 2:1 hesabı ilə qalib gələrək DÇ-2026-nın finalına çıxıb.
Day.Az İdman.Biz-ə istinadən bildirir ki, finalda argentinalılar İspaniya ilə oynayacaqlar. İngiltərə üçüncü yer uğrunda matçda Fransa ilə qarşılaşacaq.
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