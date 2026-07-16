Türkiyəli məşhurlar SAXLANILDI
Türkiyə Bakırköy Prokurorluğu tərəfindən məşhurlara qarşı yeni əməliyyat keçirilib.
Day.Az Türkiyə KİV-ə istinadən xəbər verir ki, səhər saatlarında həyata keçirilən əməliyyat çərçivəsində 25 nəfər barəsində saxlanılma qərarı verilib.
Əməliyyatın keçirilməsinə səbəb qadağan olunmuş maddələrlə bağlıdır. Saxlanılma qərarı çıxarılan tanınmışlar arasında müğənni Sıla Gençoğlu, prodüser Mehmet Fatih Aksoy, iş adamı Volkan Büyükhanlı, müğənni İlyas Yalçıntaş və digərləri yer alır.
Saxlanılma qərarı verilən şəxslərin siyahısı:
- İlyas Yalçıntaş
- Mehmet Fatih Aksoy
- Ateş İnce
- Öner Faruk Işık
- Şefik Ömer Dolman
- Aybüke Albere
- Ayşe Nur Balcı
- İrem Haznedar
- Orhan Yıldırım
- Burak Çelik
- Volkan Büyükhanlı
- Büşra Tatar
- Cenk Çöteli
- Feyza Cihan
- Asude Mercan
- Sıla Gençoğlu
- H. Eylem İpek Şafak
- Gökhan Şafak
- Ümit Aslan
- Buğra Balkaya
- Akın Altan
- Oğuz Alp Güler
- Kübra Altay
- Hilal Zeynep Hedbe
- Melis Selçukoğlu.
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