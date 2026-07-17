Enerji verən 5 çay növü açıqlanıb
Mütəxəssislər bildirirlər ki, bəzi çay növləri tərkibindəki kofein və digər faydalı maddələr sayəsində gün ərzində enerjini və diqqəti artırmağa kömək edə bilər.
Day.Az xəbər verir ki, xüsusilə matcha, yerba mate, qara çay, ağ çay və ulun bu baxımdan seçilir.
Matcha yüksək miqdarda L-teanin və kofein ehtiva etdiyindən enerjinin daha uzunmüddətli və sabit şəkildə təmin olunmasına kömək edir. Yerba mate isə yaddaşı, diqqəti və fiziki dözümlülüyü dəstəkləyən təbii bir içki hesab olunur.
Qara çay enerjini artırmaqla yanaşı, əhval-ruhiyyəyə müsbət təsir göstərə bilər. Ağ çay daha az kofein ehtiva etdiyi üçün kofeinə həssas insanlar üçün uyğundur, ulun çayı isə iltihabəleyhinə xüsusiyyətləri və orqanizmə verdiyi təbii enerji ilə diqqət çəkir.
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