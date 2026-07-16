https://news.day.az/azerinews/1848504.html Şabranda 52 yaşlı kişini tok vuraraq öldürdü Şabran rayonunda bədbəxt hadisə baş verib. Day.Az-ın məlumatına görə, hadisə rayonun Düzbilici kəndində qeydə alınıb. Belə ki, 1973-cü il təvəllüdlü Arif Tahir oğlu Camayev iyulun 15-də yaşadığı evin yaxınlığında yerləşən artezian quyusunda quraşdırılmış su mühərrikini təmir edərkən elektrik cərəyanının təsirinə məruz qalıb.
Şabranda 52 yaşlı kişini tok vuraraq öldürdü
Şabran rayonunda bədbəxt hadisə baş verib.
Day.Az-ın məlumatına görə, hadisə rayonun Düzbilici kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, 1973-cü il təvəllüdlü Arif Tahir oğlu Camayev iyulun 15-də yaşadığı evin yaxınlığında yerləşən artezian quyusunda quraşdırılmış su mühərrikini təmir edərkən elektrik cərəyanının təsirinə məruz qalıb.
Nəticədə 52 yaşlı kişi hadisə yerində həyatını itirib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре