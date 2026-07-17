https://news.day.az/azerinews/1848610.html Sərxoş qadın baltayla üç avtomobilə ziyan verib Rusiyanın Kaluqa vilayətində 48 yaşlı sərxoş qadın baltayla dayanacaqda olan üç avtomobili zədələyib. Day.Az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 70 min rubldan çox ziyan dəyib. Qadın saxlanılıb, barəsində cinayət işi açılıb. Onu 5 ilədək azadlıqdan məhrumetmə cəzası gözləyir.
Sərxoş qadın baltayla üç avtomobilə ziyan verib
Rusiyanın Kaluqa vilayətində 48 yaşlı sərxoş qadın baltayla dayanacaqda olan üç avtomobili zədələyib.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 70 min rubldan çox ziyan dəyib.
Qadın saxlanılıb, barəsində cinayət işi açılıb.
Onu 5 ilədək azadlıqdan məhrumetmə cəzası gözləyir.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре