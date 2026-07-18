Qreypfrutun tərkibində qaraciyərin piylənməsinə qarşı təsir göstərən maddə aşkarlanıb
Alimlər qreypfrut və acı portağalın tərkibində olan "neoesperidin" maddəsinin qaraciyərin piylənməsi (MASLD) ilə mübarizədə ümidverici nəticələr göstərdiyini müəyyən ediblər.
Day.Az xəbər verir ki, tədqiqatın nəticələri "Phytotherapy Research" jurnalında dərc olunub.
Hüceyrələr və qaraciyər piylənməsi olan siçanlar üzərində aparılan təcrübələr göstərib ki, neoesperidin qaraciyərdə yağ yığılmasını azaldır və pozulmuş maddələr mübadiləsini bərpa edir. Maddə ECHS1 zülalını parçalanmadan qoruyaraq yağların daha səmərəli parçalanmasına və lipid mübadiləsinin tənzimlənməsinə kömək edir.
Tədqiqat müəlliflərinin fikrincə, ECHS1 zülalı qaraciyərin piylənməsinin müalicəsində yeni hədəf ola bilər. Neoesperidinin bu zülalı birbaşa sabitləşdirən ilk maddələrdən biri olması gələcəkdə MASLD xəstəliyinə qarşı yeni dərmanların hazırlanması üçün perspektiv yaradır.
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