https://news.day.az/azerinews/1848836.html İnsanlar niyə özlərinə bənzəyən partnyorlar seçirlər? Psixoloqların fikrincə, insanların bir-birinə bənzəyən həyat yoldaşları seçməsi yalnız xarici görünüşlə bağlı deyil. Day.Az xəbər verir ki, bu seçim uşaqlıqdan formalaşan şüuraltı təsəvvürlər və tanış davranış modelləri ilə əlaqəli ola bilər.

İnsanlar niyə özlərinə bənzəyən partnyorlar seçirlər?

Azərbaycanca, 19 июля 2026 04:20 (UTC +04:00) 292
İnsanlar niyə özlərinə bənzəyən partnyorlar seçirlər?

Psixoloqların fikrincə, insanların bir-birinə bənzəyən həyat yoldaşları seçməsi yalnız xarici görünüşlə bağlı deyil.

Day.Az xəbər verir ki, bu seçim uşaqlıqdan formalaşan şüuraltı təsəvvürlər və tanış davranış modelləri ilə əlaqəli ola bilər.

Mütəxəssislər bildirirlər ki, beyin tanış xüsusiyyətləri daha təhlükəsiz və proqnozlaşdırılan hesab edir. Buna görə də bəzi insanlar fərqində olmadan əvvəlki təcrübələrinə uyğun partnyorlara üstünlük verirlər.

Psixoloqlar qeyd edirlər ki, bioloji amillər, üz simmetriyasına maraq və emosional reaksiyalar da seçim prosesinə təsir göstərir. Bəzən isə tanışlıq hissi sevgi kimi qəbul edilə bilər.

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