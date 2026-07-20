https://news.day.az/azerinews/1849009.html Akın Akınözü serial üçün imicini dəyişdi - FOTO Türkiyəli aktyor Akın Akınözü yeni layihəsi üçün imicini dəyişib. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, aktyor "Aşk ve Taht" serialında Sultan Əlaəddin Keyqubad obrazını canlandıracaq. Aktyor bu rol üçün uzun müddətdir hazırlıq görür və obrazın tələblərinə uyğun olaraq imicini tamamilə yeniləyib.
Akın Akınözü serial üçün imicini dəyişdi - FOTO
Türkiyəli aktyor Akın Akınözü yeni layihəsi üçün imicini dəyişib.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, aktyor "Aşk ve Taht" serialında Sultan Əlaəddin Keyqubad obrazını canlandıracaq.
Aktyor bu rol üçün uzun müddətdir hazırlıq görür və obrazın tələblərinə uyğun olaraq imicini tamamilə yeniləyib.
Onun yeni görünüşü dövrün ab-havasını və hökmdar obrazını əks etdirəcək şəkildə hazırlanıb. Akın Akınözünün yeni imici sosial mediada geniş müzakirələrə səbəb olub.
Qeyd edək ki, 36 yaşlı aktyor "Hercai", "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Aslan Ailem", "Kaderimin Oyunu", "Tuzak" və "Veliaht" kimi seriallardakı rolları ilə tanınır.
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