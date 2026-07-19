DÇ finallarında 48 ildən sonra ilk yaşanacaq
DÇ-2026-nın Argentina - İspaniya finalı dünya çempionatları tarixində diqqətçəkən hadisə ilə yadda qalacaq.
Day.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, 1978-ci ildən bəri ilk dəfə dünya çempionatının finalında "Bavariya"nın heç bir futbolçusu iştirak etməyəcək.
Almaniya nəhəngi son 12 dünya çempionatının finalında ən azı bir futbolçu ilə təmsil olunurdu və bununla təxminən 48 il davam edən unikal seriyaya sahib idi.
Lakin bu dəfə nə Argentina, nə də İspaniya millisinin heyətində "Bavariya"nın futbolçusu yer alıb.
Qeyd edək ki, Münhen klubunun təmsil olunmadığı son dünya çempionatı finalı 1978-ci ildə Argentina ilə Niderland arasında keçirilmişdi. İndi isə 48 ildən sonra həmin statistika yenidən təkrarlanacaq.
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