https://news.day.az/azerinews/1849169.html Almaniya Azərbaycana yeni səfir təyin edib Almaniya Azərbaycana yeni səfir təyin edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Almaniya Federal Xarici İşlər Nazirliyi apa-nın sorğusuna cavab olaraq məlumat verib. Bildirilib ki, Almaniyanın Omandakı sabiq səfiri Dirk Lölke Azərbaycana yeni səfir təyin olunub.
Almaniya Azərbaycana yeni səfir təyin edib
Almaniya Azərbaycana yeni səfir təyin edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Almaniya Federal Xarici İşlər Nazirliyi apa-nın sorğusuna cavab olaraq məlumat verib.
Bildirilib ki, Almaniyanın Omandakı sabiq səfiri Dirk Lölke Azərbaycana yeni səfir təyin olunub.
Məlumata görə, Dirk Lölke iyulun sonunda diplomatik missiyasının icrasına başlayacaq.
Qeyd edək ki, Almaniyanın Azərbaycandakı əvvəlki səfiri Ralf Horlemann diplomatik fəaliyyət müddətini başa vurub.
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