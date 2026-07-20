https://news.day.az/azerinews/1849233.html Prezident İlham Əliyev Almaniyaya rəsmi səfərə gəlib - FOTO - VİDEO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Almaniya Federativ Respublikasına rəsmi səfərə gəlib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Berlin şəhərinin Brandenburq "Willy Brandt" Aeroportunda dövlətimizin başçısının şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. Azərbaycan Prezidentini rəsmi şəxslər qarşıladılar.

Prezident İlham Əliyev Almaniyaya rəsmi səfərə gəlib - FOTO - VİDEO

Azərbaycanca, 20 июля 2026 21:22 (UTC +04:00) 364
Prezident İlham Əliyev Almaniyaya rəsmi səfərə gəlib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Almaniya Federativ Respublikasına rəsmi səfərə gəlib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Berlin şəhərinin Brandenburq "Willy Brandt" Aeroportunda dövlətimizin başçısının şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

Azərbaycan Prezidentini rəsmi şəxslər qarşıladılar.

  • Prezident İlham Əliyev Almaniyaya rəsmi səfərə gəlib
  • Prezident İlham Əliyev Almaniyaya rəsmi səfərə gəlib
  • Prezident İlham Əliyev Almaniyaya rəsmi səfərə gəlib
  • Prezident İlham Əliyev Almaniyaya rəsmi səfərə gəlib
  • Prezident İlham Əliyev Almaniyaya rəsmi səfərə gəlib
  • Prezident İlham Əliyev Almaniyaya rəsmi səfərə gəlib
  • Prezident İlham Əliyev Almaniyaya rəsmi səfərə gəlib
  • Prezident İlham Əliyev Almaniyaya rəsmi səfərə gəlib
  • Prezident İlham Əliyev Almaniyaya rəsmi səfərə gəlib
  • Prezident İlham Əliyev Almaniyaya rəsmi səfərə gəlib
  • Prezident İlham Əliyev Almaniyaya rəsmi səfərə gəlib
  • Prezident İlham Əliyev Almaniyaya rəsmi səfərə gəlib
  • Prezident İlham Əliyev Almaniyaya rəsmi səfərə gəlib
  • Prezident İlham Əliyev Almaniyaya rəsmi səfərə gəlib
  • Prezident İlham Əliyev Almaniyaya rəsmi səfərə gəlib
  • Prezident İlham Əliyev Almaniyaya rəsmi səfərə gəlib
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