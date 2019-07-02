Известный российский певец и композитор Ярослав Семенов уже многие годы занимается пропагандой Азербайджана и его богатой культуры в России и других странах.

Как сообщает Day.Az, он родился в Азербайджане, в городе Сумгайыт, поэтому считает своим долгом прославлять любимую страну. Около 30 своих песен он посвятил именно Сумгайыту.

Я. Семенов часто приезжает в Азербайджан и, путешествуя по стране, снимает природу и жителей на видео. Эти кадры он после использует как клипы к своим песням.

На днях певец и композитор представил поклонникам своего творчества новую композицию "Ай Азербайджан".

"Вот родилась еще одна песня про Азербайджан. Из Подмосковья Парвиз Аскеров прислал текст. Я в Карелии написал музыку. Имран Керимли из Сумгаита прислал речитатив. А Шахла Бахтияргызы с острова Артем проследила за тем, чтобы я верно произнес все слова", - рассказал о процессе создания новой песни музыкант.

Н. Гасымова

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