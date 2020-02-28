Заслуженный артист Азербайджана, известный тарист Шахрияр Иманов завоевал популярность благодаря своим неповторимым композициям и виртуозному исполнению. Его выступления в Афинах на Днях азербайджанской культуры в Греции, на концерте "Этно-джазовая музыка Азербайджана в сердце Парижа" во Франции, на празднике Махашиваратри (великая ночь Шивы) в Индии быстро распространились в Сети и набрали большое число просмотров.

Day.Az представляет интервью с Шахрияром Имановым, в котором он рассказал о выходе на большую сцену, собственных композициях, преподавательской деятельности и многом другом.

На большие сцены я вышел благодаря Фонду Гейдара Алиева. Выступление в Греции, поездку в Индию и многие другие выступления организовали они. А на концерт с Этибаром Асадли в Париже пришла Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. Мои лучшие выступления прошли благодаря мероприятиям Фонда. Я им очень благодарен за это. Все наши поездки всегда проходили на высоком уровне, Фонд очень заботливо относится к музыкантам. Мехрибан ханум, которая возглавляет Фонд Гейдара Алиева, всегда внимательна к творческим людям и ведет активную пропаганду нашей культуры за рубежом. Благодаря ее деятельности мы достигли многих успехов.

Известность пришла ко мне после исполнения "Сиртаки" на таре. Это было в Афинах на Днях азербайджанской культуры в 2014 году. Сейчас популярность приходит после распространенных в соцсетях видео. После выступления в Индии популярность резко увеличилась.

Мои композиции всегда появляются по-разному. Я еще не смог понять этот процесс, поймать это состояние, чтобы в будущем создавать его самому и сочинять больше.

Например, композиция "Плачущий водопад" ("Ağlayan şəlalə") появилась в прекрасной атмосфере на "Misirli Ahmet Ritim ve Sanat Kampы" в Турции ("Кемпинг творчества и ритма Мисирли Ахмета") в 2013 году. На кемпинг меня пригласил всемирно известный музыкант Мисирли Ахмет - турецкий мастер игры на дарбуке. Там собираются музыканты из многих стран. Мы жили в лесу, собирались вокруг костра и с полуночи до утра исполняли музыку, кто-то танцевал или же сочинял мелодию с нуля, что и случилось со мной. Там же, в лесу, находится "Плачущий водопад", который вдохновил меня на создание данной мелодии.

"Пульс" ("Pulse") также зародился случайно. Исполнитель на томбаке Орфан Хатаи, который живет в Иране, однажды написал мне, что хотел бы сделать совместный проект. Я ему не отвечал из-за загруженности, но один из студентов в Азербайджанской национальной консерватории оказался его родственником и однажды подошел ко мне с просьбой ответить музыканту, который хочет приехать в Баку. У меня тогда намечались гастроли, поэтому я попросил его приехать через два месяца и совсем забыл об этом, пока студент не подошел ко мне и не сообщил о приезде Орфана. Мы встретились, я его немного послушал и даже не знал, что с ним делать. У меня не было готового материала, и я стал сочинять прямо в момент игры с ним. Так появились первые мотивы, потом я их расширил. Уже вечером мы записали композицию в студии, а на следующий день сняли клип.

Сейчас у меня 9 композиций и скоро они выйдут в альбоме. Я бы не назвал свои композиции джазом. Это просто моя музыка, мои мысли, мои впечатления, которым я придаю особую форму и делюсь со слушателями. И так как я исполняю на таре, фундаментом для моих композиций служит мугам.

Мое джаз-исполнительство началось с сотрудничества с заслуженным артистом Исфаром Сарабским. Это случилось после моей победы на конкурсе "Мугам" в 2013 году. На конкурсе народный артист Азербайджана, ректор Национальной консерватории Сиявуш Керими попросил всех участников показать нечто новое, нетрадиционное, то есть отличающееся от традиционного восприятия национальной музыки. Задание было очень интересным для меня, и я с большим удовольствием представил свое сочинение. Моя композиция "Семь мгновений" была положительно принята Сиявуш муаллимом. А начальник отдела гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религиозных вопросов Администрации Президента Фарах Алиева, которая была моим преподавателем, после моей победы на конкурсе предложила выступить с Исфаром.

Я с радостью согласился. Наше первое выступление прошло в 2013 году на Днях азербайджанской культуры в Каннах. После этого я выступал с Этибаром Асадли, Эльчином Шириновым и другими джазовыми музыкантами.

Я не устаю от частых выступлений. Наоборот, это помогает мне не застрять в однообразии. В консерватории я преподаю классику. На мероприятиях, где присутствуют иностранцы, я демонстрирую возможности тара, здесь необходимо удивлять публику, которая впервые видит этот инструмент. На свадьбах же, куда меня приглашают, я исполняю свои авторские композиции.

Кстати, у нас иное отношение к музыкантам, которые выступают на свадьбах. В Иране, или Турции, например, музыкантов, выступающих на свадьбах, никогда не пустят на концертную сцену. Но здесь, те, кто выступает на свадьбах, ценятся, так как это демонстрирует искреннюю любовь народа к музыканту, которого хотят видеть на своем празднике.

В Азербайджане слабо развит концертный бизнес. Люди не очень любят покупать билеты. Думаю, когда это изменится, отношение к музыкантам на свадьбе также поменяется в не лучшую сторону.

Необходимо внести изменения в учебную программу. Я окончил консерваторию в 2009 году и за 11 лет ни на одном из мероприятий меня никто не просил исполнить Концерт №2 для тара Гаджи Ханмамедова, который мы учим на протяжении 15 лет. Те произведения, которые мы учим, нигде потом не пригождаются.

Есть произведения, которые нужны как шоу, например, "Полет шмеля" Римского-Корсакова. Это исполнение удивляет иностранцев. Но почему я должен тратить столько времени на произведения, которые мне потом не понадобятся? Да, давайте учить этюды, гаммы, произведения, мугамы в школе, но в консерватории необходимо ввести уроки импровизации (их можно назвать и аранжировкой). Может, у студента внутри есть что-то свое, может он прекрасный импровизатор, мы же зашориваем его сознание зубрежкой произведений. А потом он выходит из консерватории и понимает, что ему не нужны эти знания.

Даже один урок по импровизации в неделю сделал бы свое дело. На таких занятиях студентам давались бы определенные задания по созданию музыкального произведения с нуля для дальнейшего обсуждения его с педагогом. Подобные занятия помогли бы студенту развить себя и свои способности в нужном направлении.

Счастье музыканта в том, чтобы его исполнение узнавали. Например, слушая по радио тар, можно легко узнать исполнение народного артиста Фируза Алиева. Музыкант должен найти свое индивидуальное звучание. Тогда он будет выделяться.

Франгиз Агаларова

Фото: Орхан Асланов