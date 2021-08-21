Лев Ландау: уроженец Баку, лауреат Нобелевской премии

Во второй половине XIX века Баку становится центром нефтяной промышленности мира. За "черным золотом" в Баку устремились финансовые воротилы со всей планеты с целью значительно приумножить свои капиталы. Исключением не стали бароны Ротшильды и братья Нобель, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

Первые из них - Ротшильды открывают нефтяное и торговое общество, куда приглашают специалистов в области нефтяной промышленности. Таким образом, в Баку появляется Давид Львович Ландау, отец будущего лауреата Нобелевской премии Льва Давидовича Ландау.

В компании Ротшидьдов инженер Давид Ландау занимал крупные посты. Будучи очень одаренным математиком, он окончил школу на год раньше срока. Давид Львович много занимался с сыном, особенно математикой. Это дало возможность маленькому Леве очень рано проявить недюжинные математические способности.

Мать Льва Давидовича - Любовь Вениаминовна Гаркави-Ландау. В 1905 году она вышла замуж за Давида Львовича и переехала к нему в Баку и работала врачом в пос. Балаханы. 8 августа 1906 года родилась Соня, а затем 22 января 1908 года - Лев. Мать была волевая, целеустремленная, решительная и энергичная женщина.

Можно сказать, что незаурядность и работоспособность будущего ученого Лев Давидович унаследовал от матери, а ум и математические способности - от отца. В начале 1920 года советская власть "уплотнила" семью, в квартире Ландау поселились чужие люди. В 1924 году в Ленинград учиться уезжают дети, а затем, в конце двадцатых годов родители. Давид Львович продолжал начатые в Баку инженерные расчеты. Во время войны семья эвакуировалась в Челябинск. В 1941 году уходит из жизни мать, а двумя годами позже отец.

Однако перейдем к будущему лауреату Нобелевской премии Льву Давидовичу. С 1916 по 1920 год он учился в бакинской еврейской гимназии, затем два года в бакинском экономическом техникуме. Мальчик в 12 лет научился дифференцировать, в 13 - интегрировать.

В 14 лет он становится самым молодым студентом Бакинского университета, учась одновременно на двух факультетах: физико-математическом и химическом. Вскоре он оставил химию, избрав своей специальностью физику. В 1924 году за особые успехи он был переведен в Ленинградский университет и поселился у своей тети по отцовской линии.

Будучи еще в Баку, он изучил французский язык, по настоянию родителей усердно занимался музыкой. Однако надеждам родителей на музыкальное будущее сына не суждено было сбыться. Мальчик с головой погружается в математику.

И вот он в Ленинграде. В 19-летнем возрасте, окончив в 1927 году физическое отделение физико-математического факультета университета, Ландау стал аспирантом. Вскоре он сотрудник Ленинградского физико-технического института, в 1926-1927 годах опубликовал свои первые четыре работы по теоретической физике. С 1929 года по 1931 год Ландау находился в научной командировке для продолжения образования в Германии, Дании, Англии и Швейцарии.

Там он знакомится с такими звездами мировой науки, как Альберт Эйнштейн, одним из создателей квантовой механики, Вернером Гейзенбергом, знаменитым Нильсом Бором, которого Ландау даже считал своим единственным учителем. В дальнейшем в Кембридже он познакомился с Петром Капицей. Интересен тот факт, что эта командировка субсидировалась Наркомпросом только шесть месяцев, дальнейшее пребывание было продолжено на стипендию от Рокфеллеровского фонда, полученную по рекомендации Нильса Бора. Это свидетельство того, что Нильс Бор разглядел в Ландау настоящего крупного физика и протянул ему руку помощи.

Весной 1931 года Ландау вернулся в Ленинградский физтех, но не остался там работать из-за разногласий с академиком А.Ф.Иоффе. В 1932-1937 годах он возглавлял теоретический отдел УТФИ - Украинского физико-технического института в Харькове - тогда столице УССР. Одновременно он заведовал кафедрой теоретической, а затем экспериментальной физики. После увольнения в феврале 1937 году, Ландау принял приглашение Петра Капицы занять должность заведующего теоретическим отделом только что созданного Института физических проблем (ИФП) и переехал в Москву.

Вскоре начинается печально известное так называемое "дело УФТИ", разгром Украинского физико-технического университета органами областного НКВД, в котором пострадали от репрессий 11 сотрудников, из них пятеро были расстреляны. Петр Капица и Лев Ландау избежали этой участи.

В апреле 1938 года Ландау в Москве редактирует написанную Моисеем Корецем (физик, доцент Московского педагогического института) листовку, призывающую вступать в "Антифашистскую рабочую партию" для свержения сталинского режима, в которой Сталин называется фашистским диктатором. Текст листовки был передан антисталинской группе студентов для распространения по почте перед первомайскими праздниками. Это намерение было раскрыто, Ландау, Корец и Румер - сотрудник Ландау по московскому Институту физических проблем, утром 28 апреля были арестованы. 3 мая 1938 года Ландау был исключен из списка сотрудников ИФП.

В Лефортовской тюрьме Ландау провел год и был выпущен благодаря письму в его защиту от Нильса Бора и вмешательству Капицы, взявшего Ландау "на поруки". Два дня спустя, 28 апреля 1939 года он был освобожден и до смерти Ландау оставался сотрудником Института физических проблем. Был реабилитирован спустя 22 года после смерти 23 июля 1990 года.

По рекомендации академиков П.Л.Капицы и В.А.Фока в 1946 году Лев Ландау избирается академиком Академии наук СССР, минуя ступень члена-корреспондента. В 1943-1947 годах он - профессор кафедры физики низких температур физического факультета МГУ. В 1945-1953 годах участвовал в советском Атомном проекте.

В 1955-1968 годах - профессор кафедры квантовой теории и электродинамики физического факультета МГУ Ландау читал курсы лекций: "Механика", "Теория поля", "Статистическая физика". В 1955 году он выступил против "лысенковщины" и подписал "Письмо трехсот", в котором дается оценка состояния биологии в СССР к середине 1950-х годов и критика лженауки Т.Д.Лысенко, противника генетика.

Наступает 7 января 1962 года. По дороге из Москвы в Дубну Ландау попал в автокатастрофу. В результате многочисленных переломов, кровоизлияния и травмы головы он находился в течение 59 суток в коме. Недостающие медикаменты доставлялись самолетами из стран Европы и США. В результате этих мер жизнь Ландау удалось спасти, несмотря на очень серьезные ранения. После аварии Ландау практически перестал заниматься научной деятельностью и лишь в 1968 году был близок к возобновлению занятий физикой. Но, 1 апреля 1968 года через несколько дней после операции по устранению непроходимости кишечника, он умер.

Академик Ландау считается легендарной фигурой в истории советской и мировой науки. Ему была подвластна квантовая механика и физика твердого тела, магнетизм и физика низких температур, сверхпроводимость и сверхтекучесть, физика космических лучей и астрофизика, гидродинамика, квантовая электродинамика и квантовая теория поля, физика атомного ядра и физика элементарных частиц, теория химических реакций, физика плазмы. Это дисперсия звука, происхождение энергии звезд, рассеяние света, передача энергии - вот далеко не полный перечень областей, фундаментальный вклад в которые внес Л.Д.Ландау.

Про него говорили, что в "огромном здании физики XX века для него не было запертых дверей". В сотрудничестве с Е.М.Лифшицем он выпускает уникальный учебник по курсу теоретической физики.

Л.Д.Ландау один из немногих, кто стал лауреатом трех Сталинских премий - в 1946, 1949 и 1953 годах, трижды награжден высшим орденом СССР "Орденом Ленина" в 1949, 1954 и 1962 годах, а в 1954 году ему было присвоено звание "Героя социалистического труда".

Но его заслуги перед наукой были достойно отмечены не только в родной стране, но и за рубежом. Для многих академий мира было честью считать Ландау членом своей академии. Так, в 1951 году он избирается членом Датской королевской академии наук. С 1956 г. он член Королевской академии наук Нидерландов, а с 1959 г. - почетный доктор наук Оксфордского университета.

В 1960 году Ландау избирается членом Британского физического общества, Лондонского Королевского общества, Национальной академии наук США, Американской академии наук и искусств. Ему присуждается премия Фрица Лондона, он награждается медалью имени Макса Планка (ФРГ).

Триумфом оценки достижений Л.Д.Ландау является диплом и медаль лауреата Нобелевской премии, которые были вручены Ландау 10 декабря 1962 г. (впервые в истории Нобелевских премий награждение происходило не в Стокгольме, к тому же в больнице).

Интересны исторические параллели. Так, финансовое содержание этой премии является частью капитала, нажитого Альфредом Нобелем на нефтепромыслах Баку, где инженером-нефтяником работал отец будущего лауреата - Ландау-старший (не исключено, что знакомый с Нобелем) и что в этом городе родился и 16 лет жил Ландау-младший.

Свое имя мальчик Лева оправдал среди "львов" отечественных и зарубежных ученых-физиков. Ландау создал многочисленную выдающуюся школу физиков-теоретиков. Учениками Ландау по преимуществу считались физики, которые смогли сдать Льву Давидовичу девять теоретических экзаменов, так называемый "теоретический минимум Ландау". В числе его учеников были физики, сдавшие этот "минимум Ландау" в 1930-х годах, будущие светила в области физики: А.С.Компанеец, Е.М.Лифшиц, А.И.Ахиезер, И.Я.Померанчук, А.А.Абрикосов, Л.М.Пятигорский, Б.Л.Иоффе, Ю.М.Каган и другие.

Несколько строк о личной жизни Льва Давидовича и его жизненной философии. В детстве, увлекшись наукой, Ландау дал себе обет никогда "не курить, не пить и не жениться". Однако он встретил выпускницу химического факультета Конкордию (Кору) Терентьевну Дробанцеву, которая разошлась со своим первым мужем. Она поклялась, что не будет ревновать его к другим женщинам, и с 1934 года они жили вместе в фактическом браке.

Ландау считал, что более всего разрушают брак ложь и ревность, и поэтому они заключили "пакт о ненападении в супружеской жизни" (по задумке Ландау), который давал относительную свободу обоим супругам в романах на стороне. Официальный брак был между ними заключен 5 июля 1946 года, за несколько дней до рождения сына Игоря. Игорь Львович Ландау окончил Физический факультет МГУ, физик-экспериментатор в области физики низких температур (умер в 2011 году).

Единственной нефизической теорией Ландау была теория счастья. Он считал, что каждый человек должен и даже обязан быть счастливым. Для этого он вывел простую формулу, которая содержала три параметра: работа, любовь и общение с людьми.

Помимо науки, Ландау известен как шутник и выдумщик. Его вклад в научный юмор довольно велик. Обладая тонким, острым умом и прекрасным красноречием, Ландау всячески поощрял юмор в коллегах.

Известна одна из шуток Ландау. По отношению к своим премиям он твердо придерживался правила: часть премии, не меньше половины, надо раздать людям, в первую очередь тем, кто в данный момент нуждается в материальной поддержке. И вот, после своей Сталинской премии, мужу одной из сотрудниц Института, находящейся в тяжелом состоянии в больнице, он послал по почте крупную сумму от имени Гаруна аль-Рашида. Муж ничего не понимает, он и дирекция Института в панике. Мол, какой-то иностранец посылает деньги, за что?! Когда же об этом переполохе узнал Ландау, был невообразимый хохот, когда выяснилось, что Гарун аль-Рашид герой сказки "Тысяча и одна ночь".

Ландау нравилось, что в узком кругу его друзей-физиков его называли просто - Дау. Он породил термин "так говорил Ландау", а также стал героем различных юмористических историй. Характерно, что шутки не обязательно связаны с физикой и математикой.