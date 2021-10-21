Грандиозная церемония закрытия II Азербайджанского международного фестиваля вокалистов

Во Дворце Гейдара Алиева в Баку состоялось торжественное закрытие II Азербайджанского международного фестиваля вокалистов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фестиваль прошел при поддержке министерства культуры Азербайджана и организации Дворца Гейдара Алиева.

В своем выступлении на церемонии министр культуры Азербайджана Анар Керимов отметил, что фестиваль имеет важное значение в развитии и пропаганде вокального искусства.

Было подчеркнуто, что азербайджанское оперное искусство имеет свои традиции. История азербайджанского национального оперного искусства началась с оперы "Лейли и Меджнун" великого композитора Узеира Гаджибейли, поставленной 113 лет назад.

После Узеира Гаджибейли это искусство развили Муслим Магомаев, Афрасияб Бадалбейли, Ниязи, Султан Гаджибеков.

Также было подчеркнуто, что последователи основоположника азербайджанского профессионального вокального искусства Бюльбюля исполняют вокальные произведения на престижных сценах мира.

Отметим, что церемония закрытия фестиваля транслировалась телеканалами Mədəniyyət ("Культура") и Opera Vision (при ассоциации Opera Europe).

На мероприятии директор OperaVision Люк О'Шонесси рассказал, что 25 октября во всем мире отмечают Всемирный день оперы. "Мы приняли решение начать месяц оперы с мероприятия во Дворце Гейдара Алиева", - отметил он.

Далее была представлена концертная программа с участием оркестра и хора Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, народных артистов Азербайджана Самира Джафарова, Фидан Гаджиевой, заслуженного артиста Рамиля Гасымова, сопрано из Сербии Марии Елич, сопрано Ферьял Туркоглу и баритона Умута Космана (Турция).

Оркестр выступил под управлением заслуженного артиста Азербайджана, главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Эйюба Гулиева.

Заключительный концерт фестиваля получился грандиозным, публика встречала овациями каждый номер программы.

В завершение вечера автор идеи фестиваля и художественный руководитель, заслуженный артист Азербайджана, директор Дворца Гейдара Алиева Рамиль Гасымов выразил признательность всем тем, кто оказал содействие в организации и проведении мероприятия.

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