В театре Оперы и балета с большим успехом состоялся показ оперы В.А.Моцарта "Так поступают все"

26 ноября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся показ знаменитой оперы В.А.Моцарта "Cosi fan tutte" ("Так поступают все"). Эта опера входит в сокровищницу мирового оперного искусства и идет на сцене многих известных театров мира.

Премьера оперы состоялась 26 января 1790 года в Бургтеатре в Вене.

Эта опера была написана Моцартом для Национального придворного театра Вены по заказу императора Иосифа II. В ней использован остроумный сюжет, повествующий об офицерах, свято веривших своим невестам. Но молодые люди проиграли пари своему старому приятелю, который утверждал, что верность их невест не выдержит первого же испытания.

Бессмертная музыка Моцарта, элегантность с привкусом иронии, а также перенос времени и места действия (в спектакле события разворачиваются в курортном городке, на рубеже XIX-XX веков) - все это вместе создает особую привлекательность спектакля для зрителей.

В этот день в спектакле с большим успехом выступили солистка Тбилисского государственного театра оперы и балета им. Палиашвили, обладатель Гран-при VIII международного конкурса вокалистов им. Бюлюбюля Эльмина Гасанова (партия Дорабеллы), а также ведущие солисты Театра оперы и балета Заслуженные артисты Азербайджана Фарида Мамедова (партия Фьордилиджи), Инара Бабаева (партия Деспины), Народный артист республики Акрам Поладов (партия дона Альфонсо), солисты Атеш Караев (партия Феррандо) и Махир Тагизаде (партия Гульельмо).

Оперой с большим профессионализмом дирижировал главный дирижер Театра оперы и балета, Заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев.

По окончании спектакля зрители наградили солистов и дирижера оперы бурными нескончаемыми аплодисментами и возгласами "браво!".

Ирада Велибекова