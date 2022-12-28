Сегодня день рождения народной артистки Азербайджана Зейнаб Ханларовой

Сегодня день рождения народной артистки СССР и Азербайджана Зейнаб Ханларовой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, народной артистке исполняется 86 лет.

Будущая певица родилась 28 декабря 1936 года в Баку и была самой младшей из пятерых детей в семье.

В 1956 году окончила Бакинскую педагогическую школу имени М.А.Сабира. В 1961 году - Бакинское музыкальное училище имени Асафа Зейналлы (отделение мугама, класс С.И.Шушинского). С того же года стала солисткой Азербайджанского театра оперы и балета им. М.Ф.Ахундзаде.

Она исполнила партии Лейли и Асли в операх У. Гаджибейли "Лейли и Меджнун" и "Асли и Керем", Арабзанги в опере М. Магомаева "Шах Исмаил", Санем в опере "Скала невест" Ш. Ахундовой и др.

Одна из лучших исполнительниц мугама. "Шахназ", "Гатар", "Баяты Шираз" и другие занимают центральное место в ее репертуаре. Среди азербайджанских женщин-ханенде она является первой исполнительницей мугама "Чахаргях".

Наибольшего успеха добилась в музыкальном жанре эстрады. В ее репертуар входят песни Кара Караева, Фикрета Амирова, Тофика Кулиева, Арифа Меликова, Алекбера Тагиева, Эмина Сабитоглу и других известных композиторов. З.Ханларова исполняла песни на русском, украинском, молдавском, грузинском, фарси, арабском, китайском, индийском, турецком и на многих других языках.

За свою более чем 50-летнюю музыкальную карьеру, Зейнаб Ханларова посетила с концертами Россию, Украину, Латвию, Молдову, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Индию, Китай, Иран, Ирак, Египет, Израиль, Турцию, Грузию, Болгарию, Германию, Польшу, Венгрию, Австрию, Финляндию, Швецию, Чехию, Йемен, Афганистан, США, Францию, Данию, Австралию и др. В апреле 2012 года выступила с двухдневным концертом в Нью-Йорке.

Зейнаб Ханларова награждена орденами "Истиглал" и "Шохрат". Была депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР, депутатом Милли Меджлиса, членом Комитета по культуре Милли Меджлиса.

26 декабря 2018 года Президент Ильхам Алиев наградил народную артистку Зейнаб Ханларову орденом "Гейдар Алиев" за особые заслуги в развитии культуры Азербайджана.