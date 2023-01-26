https://news.day.az/culture/1531922.html CinemaPlus покажет новый фильм режиссера нашумевшего сериала "Əqrəb Mövsümü"
CinemaPlus покажет новый фильм режиссера нашумевшего сериала "Əqrəb Mövsümü"
Состоялась встреча между режиссером Эмилем Гулиевым и председателем Наблюдательного совета сети кинотеатров CinemaPlus Зауром Дарабзаде, сообщили Day.Az в пресс-службе CinemaPlus.
Отметим, что Эмиль Гулиев является режиссером известных фильмов, в том числе и детективного сериала "Əqrəb Mövsümü", транслируемого на отечественном телеканале. Сериал вызвал огромный интерес у телезрителей и стал самым обсуждаемым за последнее время.
В ходе встречи Эмиля Гулиева и Заура Дарабзаде было принято решение о запуске нового проекта. Так, в скором времени в сети кинотеатров CinemaPlus состоится грандиозная премьера нового фильма режиссера.
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