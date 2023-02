Реза Дегати создал новый сайт о Ходжалинском геноциде

Всемирно известный фотожурналист Реза Дегати создал новый сайт, который нацелен на более широкое признание Ходжалинского геноцида в мире, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Сайт "Свидетель Ходжалы" разработан на четырех языках.

Известный фотожурналист Реза Дегати - один из редких свидетелей Ходжалинского геноцида, совершенного в отношении азербайджанского народа в 1992 году. Уже много лет он организует выставки во многих странах, чтобы донести до мира правду о Ходжалинской трагедии, которую Дегати запечатлел в фотографиях.

"На моих фотографиях - страдания, муки и смерть невинных людей. То, что я увидел, так потрясло меня, что я считаю своим долгом рассказать об этом", - говорит он.

Более тридцати лет Реза Дегати, который языком фотографий рассказывает о людях в разных странах, оказавшихся в беде и сталкивающихся с несправедливостью, выступает с благородной миссией: сделать так, чтобы мир услышал голоса и почувствовал боль жителей Ходжалы. Именно этой цели служит сайт Khojalywitness, созданный в партнерстве с вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой, которая также является инициатором международной кампании "Справедливость к Ходжалы!".

На сайте размещены фото- и видеоматериалы, снятые в Ходжалы и Агдаме в 1992 году, рассказывается их история, размещены статьи, опубликованные в таких авторитетных международных СМИ, как Time, The New York Times, The Washington Тimes, The Washington Post, ВВС1News, The Independent, Le Monde, Newsweek, The Sunday Тimes, The Age, The Boston Globe, "Коммерсант" и многих других.

Также на сайте представлены материалы, которые в свое время подготовили американский журналист Томас Гольц, азербайджанский журналист и оператор Чингиз Мустафаев, фотограф Reuters Фредерик Ленган и литовский фотожурналист Ричардас Лапайтис.

Информация на сайте размещена на азербайджанском, французском, английском и русском языках. Планируется, что в будущем сайт, посвященный Ходжалинскому геноциду, будет доступен на десяти языках.