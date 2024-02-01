Азербайджанская пианистка выступила на юбилейном мероприятии в Вене

В посольстве Турции в Вене состоялось юбилейное мероприятие, посвященное 100-летию подписания договора о дружбе между Турцией и Австрией.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, художественную часть мероприятия собравшимся представила молодая азербайджанская пианистка, студентка австрийской консерватории имени Антона Брукнера, лауреат и обладатель Гран-при международных конкурсов Аян Мамедли.

Исполнение Аян Мамедли на концерте произведений турецких и европейских композиторов было встречено аплодисментами.

В завершение посол Турции в Австрии Озан Джейхун и его супруга Азиза Джейхун выразили благодарность молодой пианистке Аян Мамедли за интересную музыкальную программу.

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