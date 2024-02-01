Азербайджанская пианистка выступила на юбилейном мероприятии в Вене - ФОТО
В посольстве Турции в Вене состоялось юбилейное мероприятие, посвященное 100-летию подписания договора о дружбе между Турцией и Австрией.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, художественную часть мероприятия собравшимся представила молодая азербайджанская пианистка, студентка австрийской консерватории имени Антона Брукнера, лауреат и обладатель Гран-при международных конкурсов Аян Мамедли.
Исполнение Аян Мамедли на концерте произведений турецких и европейских композиторов было встречено аплодисментами.
В завершение посол Турции в Австрии Озан Джейхун и его супруга Азиза Джейхун выразили благодарность молодой пианистке Аян Мамедли за интересную музыкальную программу.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре