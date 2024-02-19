"Особенный вечер" в Баку

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт под названием "Fərqli Bir Axşam" (Особенный вечер), сообщает Day.Az.

В начале вечера художественный руководитель и главный дирижер Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, заслуженный артист Фуад Ибрагимов рассказал о проекте "Fərqli Bir Axşam".

В концерте приняли участие музыканты Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли. Оркестранты были разделены на музыкальные коллективы - трио, квартет, септет, октет и т.д. Отметим, что подобный проект впервые реализуется в Баку.

В программе выступили скрипачи Айдан Саламова, Камран Мирзоев, Айтадж Рзаева, Фаиля Исмаилова, Асмар Керимли, Шахла Ибрагимова, Фуад Насибов, Ляман Вердиева, Кямаля Керимова, Елена Гёйчаева, Кюбра Эришен, Элина Алиева; исполнители на альте Айдан Ахундлы, Сабухи Ахундов, Джамиля Эральп, Елена Аббасова, Азад Халилов; виолончелисты Тахмина Худузаде, Эйюб Алиев, Али Халилов, Наргиз Манафлы; исполнители на флейте Ниджат Салманов, Магда Сарница-Ибрагимова, Амина Зульфугарова, Наргиз Алиева, Ольга Багирова, Ниджат Салманов; пианисты Гюнель Кязимова, Илаха Садыгзаде; исполнители на валторне Камран Гулиев, Исмаил Алескеров, Агасамед Гасанов, Ильгар Мамедли, Камран Гулиев, Исмаил Алескеров; исполнители на трубе Наджаф Велиев, Турал Гулиев, Исрафил Расулов, Тахмина Исмаилова; аккордеонист Борис Пашкин; исполнители на тромбоне Немят Танрывердиев, Кямал Гадиров; контрабасист Эльдар Исабабаев; исполнитель на бас-кларнете Заман Гасанов; исполнитель на ударных инструментах Юсиф Ализаде и арфистка Егяна Тапдыгова.

Вниманию слушателей были представлены различные музыкальные произведения, которые музыканты исполнили с большим профессионализмом.

Фото - Кямран Багиров.

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