В парке Центра Гейдара Алиева состоялся заключительный концерт "Летнего фестиваля"

В парке Центра Гейдара Алиева состоялся заключительный концерт под названием "Летний фестиваль". Жители столицы и гости нашего города послушали в парке выступления популярных певцов и провели чудесный летний вечер.

Как сообщает Day.Az, к концерту была подготовлена ​​насыщенная программа, способная привлечь интерес любой аудитории. На "Летнем фестивале" были исполнены песни в разных жанрах с участием известных музыкальных деятелей. Эти выступления, которые мы любим и всегда слушаем с большим энтузиазмом. Новшество состояло в том, что большинство песен были представлены в такой интерпретации впервые.

На концерте был исполнен виртуальный дуэт Алмаханым Ахмедли и Айгюн Бейлер, выступят Алмаз Алескерли и Эльчин Джафаров, Айгюн Кязимова и Замиг Гусейнов, Эльнур Мамедов и Гюнай Ибрагимли, Адалят Шукуров и Нигяр Джамал, Фаиг Агаев и Диляра Кязимова, Хайям Нисанов и Айсель, Кенуль Хасиева и Илькин Ахмедов, Мелекханум Эйюбова и Рамал Исрафилов, Мансум Ибрагимов и Эльнара Халилова, Мурад Ариф и Мардан Кязымов, Мубариз Тагиев и Джавидан Фатихи, Назим Пишйари и Мехин Гумбатова, Назпери Досталиева и Илькин Довлетов, Ниса Гасымова и Аббас Багиров, Ниямеддин Мусаев и группа "Дёнгя", PRoMete и Самира Али Марьям, группа "Раст" и Джамал Хашим, Севда Алекперзаде и группа "Няняляр", дуэты Тунзаля Агаева и Надир Рустамлы, а также Гюльяз и Гюльянаг Мамедовы и Камила Набиева, Илаха Рустамова, а также Тайяр Байрамов, Равана Амирасланлы, Мирали Сарызаде, а позже Сабина Бабаева, Сона Азизова, Атилла Гариб, Атилла Мамедов.