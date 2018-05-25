В Азербайджане снизят налоги для малого бизнеса

В Азербайджане будет снижена налоговая нагрузка на представителей микро и малого бизнеса, сказал в пятницу министр по налогам Азербайджана Микаил Джаббаров на конференции, посвященной Дню предпринимателей, комментируя предложенные в Налоговый кодекс изменения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр отметил, что в данном направлении ведется обширная работа с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса.

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