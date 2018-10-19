Turkish Airlines начинает полеты из Баку в Новый аэропорт Стамбула - ДАТА

Авиакомпания Turkish Airlines с восьмого ноября даст старт полетам из нового стамбульского аэропорта в Баку и в обратном по скидочным ценам. Об этом в пятницу сообщает авиакомпания, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно скидочным ценам на рейсы из Нового аэропорта Стамбула (код аэропорта - ISL) в Баку и в обратном направлении, которые с восьмого ноября текущего года будут осуществляться ежедневно, минимальная цена билета на рейс Стамбул-Баку-Стамбул при онлайн-покупке составит 82 евро (около 164 манатов), а в обратном направлении 109 евро (около 218 манатов). Из Стамбула в Баку рейсы будут осуществляться ежедневно в 09:25 по местному времени (прибытие в Баку - 13:15), а обратно в 14:10 (прибытие в Стамбул - 16:30). В цену билета входит 30 килограммов багажа и восемь килограммов ручной клади.

Отметим, что авиарейсы из Нового аэропорта Стамбула в Баку будут осуществляться параллельно другим авиарейсам компании из других стамбульских аэропортов - Ататюрка и Сабиха Гекчен, которые будут выполняться по обычному графику. Кроме этого, в графике полетов по транзитным рейсам (в Европу, Азию, Америку и т.д.) из данных аэропортов никаких изменений не было.

Напомним, что авиабилеты по скидочным ценам необходимо приобрести до 29 декабря 2018 года, до этой же даты нужно осуществить полет.

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