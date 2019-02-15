Азербайджанские компании будут представлены в Дубае

15 февраля 2019 11:52

Продовольственные товары 21-й азербайджанской компании будут представлены единым стендом под брендом "Made in Azerbaijan" на международной продовольственной выставке "Gulfood 2019", которая пройдет 17-21 февраля в Дубаи (ОАЭ). Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство экономики.

Участие в выставке азербайджанских компаний, функционирующих в сфере производства продуктов питания, осуществляется при поддержке министерства экономики и организации Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO).

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az