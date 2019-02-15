Азербайджанские компании будут представлены в Дубае
15 февраля 2019 11:52 224
Продовольственные товары 21-й азербайджанской компании будут представлены единым стендом под брендом "Made in Azerbaijan" на международной продовольственной выставке "Gulfood 2019", которая пройдет 17-21 февраля в Дубаи (ОАЭ). Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство экономики.
Участие в выставке азербайджанских компаний, функционирующих в сфере производства продуктов питания, осуществляется при поддержке министерства экономики и организации Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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